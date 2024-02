Kan-Nanmaru Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation kann helfen, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Kan-nanmaru jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kan-nanmaru-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 410,47 JPY liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 381 JPY deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines nahe liegenden letzten Schlusskurses.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Kan-nanmaru eine Ausprägung von 68,75, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 47,25, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt neutral ist und somit zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt wird Kan-nanmaru also auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.