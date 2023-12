Kan-Nanmaru Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng Inc.":

In den letzten zwei Wochen wurde Kan-nanmaru von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Erkenntnisse lässt sich die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene einordnen. Insgesamt ergibt die Messung der Anlegerstimmung daher eine Einstufung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Kan-nanmaru-Aktie beträgt derzeit 410,3 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 364 JPY liegt, was einer deutlichen Abweichung von -11,28 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Kan-nanmaru somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 411,16 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -11,47 Prozent entspricht. Auch auf dieser Basis wird Kan-nanmaru mit einem "Schlecht"-Rating versehen. In Summe ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Kan-nanmaru führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht mit 78,26 für eine "Schlecht"-Einschätzung. Damit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf diesem Niveau.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Kan-nanmaru für die vergangenen Monate eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher wird Kan-nanmaru für diesen Faktor ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral"-Wert für Kan-nanmaru.