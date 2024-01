Kan-Nanmaru Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Kan-nanmaru-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 51, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (67,29) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für Kan-nanmaru.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Kan-nanmaru neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen besprochen, was zu einer weiteren Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Kan-nanmaru festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Kan-nanmaru mit 379 JPY inzwischen um -6,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -7,57 Prozent, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.