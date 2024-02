Kan-Nanmaru Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kan-nanmaru derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 410,47 JPY, während der Aktienkurs bei 381 JPY liegt, was einer Abweichung von -7,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 386,72 JPY weist eine Abweichung von -1,48 Prozent auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Kan-nanmaru gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Kan-nanmaru derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Kan-nanmaru diskutiert, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.