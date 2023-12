Kan-Nanmaru Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Kan-nanmaru-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,96, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kan-nanmaru verläuft bei 410,07 JPY und die Aktie erhält die Einstufung "Neutral". Der Aktienkurs liegt aktuell bei 392 JPY, was einem Abstand von -4,41 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -5,66 Prozent, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Kan-nanmaru wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Diskussionen über Kan-nanmaru in den sozialen Medien zeigen, dass weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die überwiegende Anzahl der Themen, die in den vergangenen Tagen angesprochen wurden, war neutral. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Kan-nanmaru bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.