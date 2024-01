Kamux Oyj, ist immer für eine Überraschung gut!

Die finnische Autohandelskette Kamux hat laut aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 3,7 %, was 0,04 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,75 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Ertrags.

In den sozialen Medien wurden Kamux in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer guten Anlegerstimmung führt. Die Kommentare und Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (65,29 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50,14 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung des RSI.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,46 EUR, während der Kurs der Aktie bei 5,425 EUR liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 ergibt einen Kurs von 5,49 EUR, was einer Abweichung von -1,18 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.