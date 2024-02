Kamux Oyj Aktie: Das kann keiner glauben

Die finnische Autohandelskette Kamux hat eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,77 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, da die Differenz zum Durchschnitt nur 0,03 Prozent beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kamux liegt bei 47,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und beträgt bei Werten zwischen 0 und 30 als „überverkauft“ und bei 70 bis 100 als „überkauft“.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der Kurs der Aktie um -3,85 Prozent über dem Trendsignal liegt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Kamux in den vergangenen Tagen neutral. Es gab an zwei Tagen positive Stimmungen, während größtenteils neutral eingestellt waren. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Aktie von Kamux eine "Neutral"-Einstufung.