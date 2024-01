Kamux Oyj Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Kamux wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45 Punkten, was bedeutet, dass die Kamux-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 41,96, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Kamux ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,61, was 30 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (23,56). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Kamux-Aktie mit 5,61 EUR um +3,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,94 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 3,7 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent in der Branche "Spezialität Einzelhandel". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Kamux-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt, um die Dividendenrendite zu bestimmen.