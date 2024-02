Kamux Oyj Aktie: Das darf nicht wahr sein!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Kamux von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den letzten beiden Wochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Kamux-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI25 weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kamux bei einem Wert von 29. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ist die Aktie damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Kamux. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für das Unternehmen.

Die Analyse der Anleger-Stimmung, des RSI und fundamentaler Kriterien sowie des Sentiments und Buzz führt insgesamt zu einer neutralen bis schlechten Bewertung von Kamux.