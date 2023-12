Kamux Oyj Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Kamux-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,45 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,61 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +2,94 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 5,44 EUR, was einer Abweichung von +3,13 Prozent entspricht, und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor bei Kamux eine Dividendenrendite in Höhe von 3,7 % erzielen, was 0,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Anhand von Diskussionen auf sozialen Medien ergibt sich ein neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kamux mit einem Wert von 30,61 deutlich höher als das Branchenmittel von 23,46 ist. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.