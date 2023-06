Kampf um junge Talente: Mittelstand muss auf Kurs Nachhaltigkeit / Nachhaltige Ausrichtung hat bisher wenig Bedeutung beim Recruiting / Für Jüngere werden Klimafragen bei der Arbeitgeberwahl wichtiger

Hamburg (ots) -Nachhaltigkeit spielt beim Recruiting deutscher Mittelständler:innen bislang nur eine untergeordnete Rolle - den Unternehmen entgehen damit möglicherweise junge Talente auf einem angespannten Arbeitsmarkt. Das ist ein Ergebnis der Trendstudie "Das Mindset von Arbeitgeber:innen der Zukunft", für die das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) Entscheider:innen aus 2.783 vorwiegend kleineren und mittelgroßen Unternehmen (KMUs) befragt hat. Diese vergeben auf einer Skala von null bis zehn für Nachhaltigkeit im Durschnitt nur 8,7. Das ist der zweitniedrigste Wert unter insgesamt zehn Themenkomplexen.Durch den fehlenden Fokus auf Nachhaltigkeit könnten viele mittelständische Unternehmen die Chance verpassen, sich bei jungen Talenten bekannter zu machen und diese für sich zu gewinnen. Denn: "Die Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz nimmt vor allem unter Jüngeren immer weiter zu", sagt DIND-Geschäftsführer Marc Wittbrock. Entsprechend wachse der Wert einer stärkeren unternehmerischen Ausrichtung in Richtung Nachhaltigkeit auch beim Recruiting. "Hier besteht möglicherweise Aufholpotenzial", so Wittbrock.Über die Trendstudie:Für die Trendstudie "Das Mindset von Arbeitgeber:innen der Zukunft" hat das Deutsche Institut für Nachhaltigkeit und Innovation unter 2.783 vorwiegend kleineren und mittelgroßen Unternehmen per Online-Fragebogen (Smart Company Check) Daten zum Recruiting-Prozess ermittelt. Die Teilnehmenden bewerteten dabei zehn Aussagen nach der Bedeutung von "trifft nicht zu" bis "trifft in hohem Maße zu" und beantworteten die offen gestellte Frage: "Was macht Ihr Unternehmen besonders?" Die Untersuchung ist als Längsschnittstudie angelegt: Nach der vorliegenden ersten Fassung sollen weiter Daten erhoben, ausgewertet und publiziert werden, um neue Trends im Bereich Recruiting sichtbar machen und daraus Impulse für mittelständische Unternehmer:innen ableiten zu können.Über den Initiator:Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) unterstützt Unternehmen dabei, fit für die Zukunft zu werden. Dazu kooperiert es mit Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, führt im Auftrag von Partnern Studien durch und prüft Unternehmen auf Zukunftsfähigkeit. Durch Beispiele erfolgreicher Transformation sollen der Wirtschaft wichtige Impulse verliehen werden. DIND-Auszeichnungen wie das Siegel "Arbeitgeber der Zukunft" sind ein wertvolles Kommunikationsinstrument für Unternehmen. Sie helfen, passende Partner:innen und Mitarbeitende zu finden, um noch innovativer, nachhaltiger und digitaler zu werden.Link zur Studie:http://www.jdb.de/trendstudie-mindset-arbeitgeber/#0Pressekontakt:Karolina KowalskaTel: 040 / 46 88 32 61E-Mail: kowalska@dind.infoOriginal-Content von: Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, übermittelt durch news aktuell