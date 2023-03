Der Kampf um die besten Köpfe: Erfolgreiche Strategien für die Fachkräfterekrutierung

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Ratingen (ots) -Yusuf und Engin Emik sind die Gründer und Geschäftsführer der SkyHire GmbH und haben sich mit dieser auf die Personalvermittlung für die Bereiche Finance, Engineering, IT, Sales und Marketing spezialisiert. Als echte Branchenkenner unterstützen sie Unternehmen mit zielgerichtetem Personalmanagement dabei, qualifizierte Fachkräfte für sich zu gewinnen. Erfahren Sie im Folgenden, welche Strategien es für die erfolgreiche Fachkräftegewinnung braucht, um im Kampf um die besten Köpfe als Sieger hervorzugehen.Der Fachkräftemangel sorgt in nahezu allen Branchen für große Herausforderungen. Der Markt scheint wie leergefegt, weswegen es für Unternehmen immer schwieriger wird, ihre offenen Stellen mit qualifizierten Fachkräften zu besetzen. "Klassische Herangehensweisen der Mitarbeitergewinnung reichen heute einfach nicht mehr aus", wissen Yusuf und Engin Emik, Gründer der SkyHire GmbH. Als Personalvermittler wissen sie aus eigener Erfahrung, wie schwierig es sein kann, qualifiziertes Fachpersonal zu finden und langfristig an sich zu binden. "In der heutigen Arbeitswelt kämpfen Unternehmen um die besten Köpfe, um wettbewerbsfähig zu bleiben - und dabei unterstützen wir sie", erklären die Experten. Wie Unternehmen erfolgreich Fachkräfte rekrutieren können, haben Yusuf und Engin Emik im Folgenden verraten.1. Attraktive Arbeitgebermarke aufbauenUm Talente anzuziehen, ist eine starke Arbeitgebermarke unerlässlich. Unternehmen sollten sich daher als attraktive Arbeitgeber positionieren und ihre Stärken herausstellen. Dazu gehört auch eine klare Kommunikation der Unternehmenswerte und -kultur. Auch eine gute Reputation und positive Bewertungen auf Karriereportalen können dazu beitragen, das Interesse potenzieller Kandidaten zu wecken und sie vom eigenen Unternehmen zu überzeugen.2. Gezielte Ansprache der ZielgruppeDie Ansprache potenzieller Kandidaten sollte gezielt erfolgen. Unternehmen müssen sich überlegen, wo sich ihre Zielgruppe aufhält und welche Kanäle sie nutzen. Eine aktive Präsenz auf Karriereportalen und Social-Media-Kanälen sowie gezielte Anzeigen können dazu beitragen, das Interesse potenzieller Kandidaten zu wecken. Auch der Einsatz von Personalberatern und -vermittlern kann sinnvoll sein, um passende Kandidaten zu identifizieren und anzusprechen.3. Transparente und faire Arbeitsbedingungen schaffenTransparenz und Fairness sind wichtige Faktoren, um Talente gewinnen und binden zu können. Unternehmen sollten daher klare Regelungen und Prozesse haben, die für alle Mitarbeitenden gleich gelten. Zusätzlich hat sich auch Offenheit im Umgang mit Gehältern und Arbeitsbedingungen als dienlich erwiesen, um das Vertrauen des Personals zu stärken. Um neue Talente zu gewinnen und an sich zu binden, sollten Unternehmen außerdem für attraktive Arbeitsbedingungen mit einer ausgeglichenen Work-Life-Balance und flexiblen Arbeitszeitmodellen sorgen.4. Mitarbeiterentwicklung und Karrieremöglichkeiten bietenUm Fachkräfte langfristig zu binden, sollten Unternehmen auch auf die Entwicklung und Förderung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen. Regelmäßige Feedbackgespräche und individuelle Entwicklungspläne haben sich dabei als besonders wirkungsvoll erwiesen. Zudem sollte darauf geachtet werden, Karrieremöglichkeiten und Perspektiven transparent und regelmäßig zu kommunizieren, um die Mitarbeitenden nicht im Dunkeln zu lassen.5. Professionelle Personalvermittlung nutzenDie Suche nach passenden Fachkräften kann sehr zeitaufwendig und kostspielig sein. Darum ist es ratsam, sich einen erfahrenen Experten zur Seite zu stellen. Eine professionelle Personalvermittlung kann Unternehmen dabei unterstützen, qualifizierte Kandidaten zu finden und die richtige Person für die offene Stelle zu gewinnen. Dabei profitieren Unternehmen auch von dem meist großen Netzwerk der Personalvermittler an potenziellen Kandidaten, das ihnen dabei hilft, Zeit und Ressourcen zu sparen. Bewerbungsprozesse können durch Personalvermittler effizient gestaltet werden - zudem treffen sie eine Vorauswahl, sodass nur die vielversprechendsten Kandidaten vorgestellt werden. Wer bei der Mitarbeitersuche damit auf eine professionelle Personalvermittlung setzt, kann seine Erfolgschancen bei der Fachkräfterekrutierung messbar erhöhen.Schließlich gilt: Der Kampf um die besten Köpfe in der Arbeitswelt wird heute immer größer. Nur wer diese Tipps verinnerlicht und befolgt, wird als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen, Fachkräfte für sich gewinnen und langfristig am Markt bestehen bleiben.Sind auch Sie auf der Suche nach qualifizierten Fachkräften für Ihr Unternehmen und wünschen sich erfahrene Experten an Ihrer Seite, die Sie dabei unterstützen? Melden Sie sich jetzt bei Yusuf und Engin Emik von der SkyHire GmbH (https://skyhire.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:SkyHire GmbHEngin Emik & Yusuf EmikE-Mail-Adresse: info@skyhire.deWebseite: https://skyhire.de/Original-Content von: SkyHire GmbH, übermittelt durch news aktuell