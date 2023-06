Kampf gegen Klimawandel: Deutschland unterstützt Entwicklungsländer

BERLIN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen den Klimawandel unterstützen Deutschland und andere Staaten Entwicklungs- und Schwellenländer. Für Dekarbonisierungsprojekte stellten Deutschland und seine Partner in der sogenannten Mitigation Action Facility über 100 Millionen Euro für einen Förderwettbewerb bereit, teilte das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium am Donnerstag in Berlin aus Anlass einer Konferenz mit. Die Unterstützung solle Ländern helfen, ihre nationalen Klimaschutzbeiträge ambitionierter zu gestalten. Es gehe um die besten Ideen für Projekte in Entwicklungsländern, um Klimagasemissionen in den Bereichen Energie, Industrie und Mobilität zu senken. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) sprach von einer engen Solidarität mit den Ländern des globalen Südens.

Die Mitigation Action Facility ist dem Ministerium zufolge eine multilaterale Initiative zusammen unter anderem mit der britischen und dänischen Regierung und der EU-Kommission./hoe/DP/mis