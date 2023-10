Kampf gegen Fälschungen in der Medizin- und Pharmabranche: Origify bietet End-to-End-Authentifizierung

Stuttgart (ots) -- Origify von Bosch ermöglicht die bildgestützte Erfassung von Erzeugnissen während der Produktion bzw. des Verpackungsvorganges- Eine folgende Prüfung auf Authentizität kann auch über ein geeignetes Smartphone mit Kamera und der Origify-App erfolgenAuch vor medizinischen Produkten und Medikamenten machen Fälscher nicht halt, warnt aktuell das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Besonders betroffen sind Medikamente, nach denen eine hohe Nachfrage bspw. als Lifestyle-Medikament besteht, sowie nicht verschreibungspflichtige Off-the-Shelf-Präparate. Das Risiko für Patienten ist hoch und kann im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein. Mit Origify bietet Bosch eine Lösung, die auch in der Medizin- und Pharmabranche einen wertvollen Beitrag zur Patientensicherheit leisten kann. "Unser System basiert auf der optischen Erfassung der Produkte - bei Medikamenten können das die Verpackung, einzelne Blister oder ein Injektions-Pen sein. Die Technologie kann auch medizinische Geräte im OP-Einsatz oder Sensoren zuverlässig erfassen. Jedes einzelne Produkt wird bspw. während der Verpackungsphase über unser Terminal erfasst, ein Datensatz wird dazu angelegt und in einer Cloud gespeichert. Später kann - durch eine medizinische Fachkraft oder auch durch Patienten - mit einem geeigneten Smartphone mit Kamera das vorliegende Produkt mit dem bei der Ersterfassung gespeicherten Datensatz abgeglichen werden. So lässt sich das Produkt schnell und zuverlässig per App über die Origify-Cloud authentifizieren", erklärt Oliver Steinbis, der Origify im Bosch-Konzern verantwortet.Origify von Bosch nutzt den digitalen Fingerabdruck"Selbst in Massen hergestellte Produkte wie beispielsweise Medikamentenverpackungen, Blister, Label, Blutzuckersensoren, OP-Bestecke oder andere hochwertige Medizinwerkzeuge unterscheiden sich in minimalen Merkmalen, die das menschliche Auge meist nicht erfassen kann. Unsere Technologie ist genau auf diese Unterschiede ausgerichtet und kann für jede einzelne Medikamentenschachtel oder jeden Injektions-Pen einen digitalen Fingerabdruck anlegen. Dieser wird so gespeichert, dass er nicht verfälscht oder manipuliert werden kann", sagt Oliver Steinbis von Bosch weiter. Die optische Ersterfassung erfolgt daher im besten Fall direkt bei einem Hersteller - dazu lässt sich Origify in eine automatisierte Produktion integrieren. Auch in der Distribution von Produkten aus der Medizintechnik- und Pharmaindustrie oder im Service medizintechnischer Geräte kann die Ersterfassung erfolgen. In Testreihen mit Medizintechnikunternehmen konnte bereits bestätigt werden, dass Origify als schlüsselfertige Technologielösung zusätzliche Sicherheit durch die End-to-End-Erfassung ermöglichen kann. Der digitale Fingerabdruck bleibt zudem während einer Sterilisation von OP-Bestecken oder anderer Produkte erhalten, während ein Aufdruck oder Label dabei Schaden nehmen könnte.Traceability von Produkten in der MedizinNeben der Hardware zur Erfassung der einzelnen Produkte steht die Cloud-Plattform auch bereits fertig zur Verfügung. Die bestehende App von Origify, mit der eine Authentifizierung durchgeführt werden kann, kann bei Bedarf oder auf Wunsch auch in andere Apps - bspw. eines Pharma- oder Medizingeräteherstellers - integriert werden. Die Speicherung und Aufbewahrung des digitalen Fingerabdruckes ist zeitlich nicht beschränkt. Auch bei Medizinprodukten und Medikamenten sind neben Fälschungen auch nicht autorisierte Importe aus anderen Ländern unerwünscht. Durch die Erfassung und die lokalen Scans kann nachvollzogen werden, welchen Ursprung ein medizintechnisches oder pharmazeutisches Produkt hat. Das gilt auch für Produkte, die zur einmaligen oder einer generell beschränkten Mehrfachverwendung vorgesehen sind. Häufig lassen sich bei solchen Geräten die Nutzungszyklen durch Sterilisationen nicht eindeutig nachvollziehen. Die zur Kennzeichnung genutzten DMC-Codes und Labels werden durch die Sterilisation möglicherweise beeinträchtigt. Zudem ist die Technologie von Origify nicht an eine Mindestgröße gebunden - und beeinträchtigt die sterilen Eigenschaften einer Oberfläche nicht, weil nichts auf das Produkt aufgebracht wird.Die intuitive Usability der App macht eine Authentifizierung auch im Einsatz in einer Klinik- und Laborumgebung einfach. Selbst Patienten erhalten durch die einfache Nutzbarkeit mehr Sicherheit und Vertrauen in die Anbieter von medizintechnischen und pharmazeutischen Produkten, wenn der App-Zugang auch dem Endnutzer bei bestimmten Produkten eingeräumt wird.Bosch präsentiert die komplette Origify-Lösung auf dem 15. Innovation Forum Medizintechnik am 19. Oktober in Tuttlingen. Weitere Informationen zum Event: https://medicalmountains.de/innovation-forum-medizintechnik/.Über OrigifyOrigify von Bosch ist eine Lösung zur Authentifizierung und Rückverfolgung von einer Vielzahl von Produkten und arbeitet unsichtbar und ohne Eingriff in das Design eines Produktes. Ein spezielles Kamerasystem nimmt ausgewählte, vom menschlichen Auge nicht erkennbare, einzigartige Merkmale eines Produktes auf, speichert den Datensatz in einer manipulationssicheren Cloud und ermöglicht anschließend eine Überprüfung auf Authentizität mit einer Smartphone-App. Dazu ist keine zusätzliche Markierung am Produkt nötig - automatisch entwickelt Origify aus dem Bilddatensatz einen digitalen Fingerabdruck. Die Lösung ist in der Produktion ebenso integrierbar wie an einem Point-of-Sale oder im Service. Neben der Echtheit ihrer produzierten Güter können Unternehmen so auch Produkte aus der Lieferkette zuordnen und mögliche Abweichungen feststellen.Pressekontakt:Weitere Informationen: https://www.bosch-origify.com/de/PR-Agentur und Pressekontakt: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland, Tel.: +49 611-97315 0,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Origify by Bosch, übermittelt durch news aktuell