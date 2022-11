Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Für jede geteilte Geschichte spendet Wondershare 5 Dollar an die gemeinnützigen Organisationen Step Up und Dress for Success, die Frauen aller Altersstufen unterstützen.Mit großer Begeisterung kündigt Wondershare (https://www.wondershare.de/) den offiziellen Start der Kampagne „Claim Your Space" an. Das Ziel der Kampagne ist einfach: Wondershare möchte Frauen feiern, die ihren Raum beanspruchen, und sie dazu befähigen, ihre inspirierenden Geschichten mit der Welt zu teilen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich Wondershare mit dem Step up Women's Network und Dress for Success zusammengetan, um eine Kampagne ins Leben zu rufen, die darauf abzielt, Frauen durch finanzielle Unterstützung, Mentorenprogramme und die Stärkung ihrer Stimmen zu fördern.Zur Teilnahme an der Kampagne ist ein Video oder ein Foto erforderlich, die ihre stolzen Momente in dem Raum erfassen, der ihnen gehört. Zeigen Sie zum Beispiel Ihren Arbeitsalltag. Oder wenn Sie Tänzerin sind, zeigen Sie uns, wie sie in einem Tanzstudio trainieren. Dann teilen Sie die Fotos oder Videos zwischen dem 18. Oktober und dem 30. Dezember 2022 auf Instagram, Facebook, Twitter oder YouTube mit den Hashtags #ClaimYourSpace und #WonderSpace und taggen Sie @Wondershare und zwei Freunde im Beitrag.Für jede Geschichte, die geteilt wird, wird Wondershare die Teilnehmerin zu einer Verlosung hinzufügen und ihr die Chance geben, eine von fünf Frauen zu sein, die einen Frauenfonds in Höhe von 200 USD erhalten und auf den Social-Media-Seiten und der Website von Wondershare vorgestellt werden. Die Kampagne „Claim Your Space" hat einen doppelten Effekt: Erstens bietet sie Frauen eine Plattform, um andere Frauen zu inspirieren. Zweitens bietet sie inspirierenden Führungskräften die verdiente Anerkennung und Finanzierung, die sie nach ihren Vorstellungen ausgeben können – ob für mehr kreative Arbeit, das eigene Wohlbefinden, Bildung oder irgendetwas, das ihnen ein gutes Gefühl gibt.Darüber hinaus wird Wondershare 5 US-Dollar sowohl an das Step up Women's Network, das junge Frauen durch Mentorenprogramme unterstützt, als auch an Dress for Success spenden, das ein Unterstützungsnetzwerk, professionelle Kleidung und Mittel zur Weiterentwicklung bereitstellt, um Frauen für den Erfolg im Arbeits- und Privatleben zu unterstützen.„Hier ist eine wunderschöne Idee", sagte Shaan Jahagirdar, Chief Design Officer von Wondershare, „Geschichten von Frauen, die in der Gemeinschaft florieren. Von diesen Geschichten fühlen sich Menschen angezogen und können sich damit verbinden. Das Ziel dieser Kampagne ist es, solche Frauen zu ermutigen und zu befähigen, mit Selbstbewusstsein aufzutreten, um zum Ausdruck zu bringen, wer sie sind – überall auf der Welt und zu jeder Zeit."Als führendes Unternehmen in der Software-Branche für digitale Kreativität möchte Wondershare Frauen dabei helfen, ihre einzigartigen Geschichten zu teilen, indem es ihnen die erforderlichen kreativen Tools zur Verfügung stellt, um überzeugende Videos mit Effekten, Titeln, Übergängen und Musik zu erstellen. Dazu gehören Tools aus der folgenden Liste von Software aus der vielseitigen Kreativ-Suite von Wondershare.- Filmora – ein erstklassiges Videobearbeitungsprogramm für jede Fertigkeitsstufe.- Filmstock – eine Materialbibliothek mit trendigen Effekten, Archivbildern und Musik für eine Videobearbeitung, die alle Ihre Anforderungen erfüllt.- StoryChic – ein Instagram-Story-Editor der Ihre Beiträge, Geschichten, Reels und verschiedene soziale Inhalte mit mehr als 2.000 Vorlagen erweitert.- Sweet Selfie – eine Selfie-Kamera mit Schönheitseffekten, Filtern und trendigen Aufklebern.„Die Produkte von Wondershare verkörpern die Freiheit des kreativen Ausdrucks", sagt Jahagirdar. „Sie sind die Ressourcen, die Sie für Ihre individuelle Marke oder Ihre Unternehmensmarke benötigen. Egal, ob Sie Kurzfilme, Feeds, Geschichten oder Reels oder ein großformatiges Video produzieren, Wondershare kann Ihnen mit den Tools helfen, die Sie für die Erstellung Ihrer kreativen Inhalte benötigen."Wondershare hat sich außerdem der Bereitstellung innovativer Technologien verschrieben, welche die Effizienz verbessern und seinen Nutzern auf der ganzen Welt einen vollkommenen Komfort bieten. Dazu gehören:- PDFelement – ein PDF-Editor, der es Benutzern ermöglicht, PDFs auf jedem Gerät zu bearbeiten, umzuwandeln und zu unterzeichnen.- FamiSafe – eine Kontroll-App, die Kinder und Jugendliche rundum schützt.Besuchen Sie die Wondershare-Website unter https://www.wondershare.com/claimyourspace.html und folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/filmoravideoeditor), Instagram (https://www.instagram.com/wondershare/), Twitter (https://twitter.com/Wondershare) oder YouTube (https://www.youtube.com/c/FilmoraWondershare), um zu erfahren, wie Wondershare sich mit vier Frauen in Vancouver zusammengetan hat, um ihre Geschichten rund um ihren beanspruchten Raum zu teilen. Die Kampagne „Claim You Space" ist jetzt live. Ergreifen Sie die Gelegenheit und beanspruchen Sie den Raum, der Ihnen gehört.Informationen zu WondershareWondershare (https://www.wondershare.de/) wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität. Unsere Technologie ist leistungsstark und die Lösungen, die wir anbieten, sind einfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150 Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.