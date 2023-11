Kamera Express verzeichnet 24% Umsatzwachstum bei nachhaltigen Initiativen

Capelle aan den IJssel, Niederlande (ots/PRNewswire) -Der Umsatz von Kamera Express mit nachhaltigen Initiativen ist im vergangenen Jahr um 24 Prozent gestiegen. Dieses Wachstum steht im Einklang mit der Mission von Kamera Express, da das Unternehmen ernsthafte Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft für Fotografen unternimmt. So hat das Unternehmen beispielsweise seinen zweiten Impact Report sowie ein neues, hochwertiges Servicepaket zur Verlängerung der Lebensdauer seiner Produkte auf den Markt gebracht. Kamera Express wird außerdem die CO₂-Emissionen ausgleichen, die bei der Produktion aller Kameras und Fotobücher entstehen, die im letzten Quartal 2023 verkauft werden.Der Umsatz der nachhaltigen Initiativen von Kamera Express ist in diesem Jahr um 24 Prozent gestiegen. Dazu gehören die Umsätze aus dem Verleih, nachhaltige Fotobücher und Second-Hand-Produkte. Dieses Wachstum steht im Einklang mit der Mission von Kamera Express. "Schließlich wollen wir mit unseren Fotografen dafür sorgen, dass auch künftige Generationen die Schönheit der Natur festhalten können", sagt Ben Cornelisse, CEO von Kamera Express. "Wir nehmen unsere Verantwortung als internationales Unternehmen sehr ernst. Deshalb unternehmen wir ernsthafte Schritte, um ein nachhaltiges Unternehmen zu werden.Impact ReportKamera Express hat seinen zweiten Impact Report veröffentlicht, in dem die Schritte bis 2022 beschrieben werden. So wurde zum Beispiel beim Verpacken der Bestellungen nur Wellpappe verwendet, die FSC-zertifiziert und vollständig biologisch abbaubar ist. Mehr als 23.000 Produkten wurde bis 2022 ein zweites Leben geschenkt. Der vollständige Impact Report kann hier (https://www.kamera-express.de/media/40c5f4e2-409a-4bbf-9427-5377ef2794c4/Kamera-Express-Impact-Report-2022.pdf) gelesen werden.Kamera Express PremiumIm November 2023 führte Kamera Express auch das kostenlose Servicepaket "Kamera Express Premium (https://www.kamera-express.de/premium)" ein. Mit diesem Servicepaket erhalten Fotografen ein Wartungspaket für ihre Kamera, das eine kostenlose Sensorreinigung, eine verlängerte Garantiezeit, Pflegetipps und eine jederzeitige Umtauschgarantie beinhaltet. Auf diese Weise fördert Kamera Express die langfristige und nachhaltige Nutzung seiner Produkte."Als führender Foto- und Videospezialist ist es uns wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen", sagt Cornelisse. "Deshalb arbeiten wir im Kampf gegen den Klimawandel mit Regreener zusammen. Mit ihnen unterstützen wir einerseits ein Projekt in Indonesien, das nicht nur CO₂ einspart, sondern auch zur lokalen Artenvielfalt beiträgt und sozioökonomische Vorteile mit sich bringt. Andererseits pflanzen wir auch Bäume in den Niederlanden. Durch das Pflanzen von Bäumen im Rahmen dieser beiden Projekte gleicht Kamera Express die CO₂-Emissionen aus, die bei der Produktion der nachhaltigen Fotobücher sowie aller im letzten Quartal 2023 verkauften Kameras entstehen.Nachhaltige ZukunftIn den kommenden Jahren wird Kamera Express weiter an einer nachhaltigen Zukunft arbeiten. Dazu haben wir uns verschiedene Ziele gesetzt. So will Kamera Express den Umsatz mit nachhaltigen Initiativen weiter steigern. Außerdem will Kamera Express bis 2045 klimaneutral werden. Cornelisse: "Deshalb arbeiten wir daran, unseren CO₂-Fußabdruck bis 2025 im Vergleich zu 2021 bereits um 25 Prozent reduziert zu haben".Über Kamera ExpressKamera Express ist der Foto- und Videospezialist für jeden Fotografen und hat eine klare Mission: Foto- und Videoliebhabern und -profis in jedem Bereich das Beste zu bieten. Das Unternehmen inspiriert seine Kunden mit kreativen Inhalten, Events, Workshops und (Online-)Kursen über die Kamera Express Academy. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Sortiment, wettbewerbsfähige Preise und fachkundige Beratung. Darüber hinaus bietet Kamera Express eine Reihe zusätzlicher Dienstleistungen an, wie den Verleih von Foto- und Videoausrüstungen, die Entwicklung von Fotoabzügen, Fotobüchern und Wanddekorationen, die Digitalisierung von Medien und das Leasing von Ausrüstungen.Kamera Express hat mittlerweile 13 Filialen in den Niederlanden, 10 Filialen in Deutschland, 9 Filialen in Belgien und 2 Filialen in Luxemburg. Darüber hinaus betreibt Kamera Express Internetshops in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Großbritannien, Irland, Österreich, Spanien und Italien.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2272341/Kamera_Express_Campaign.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kamera-express-verzeichnet-24-umsatzwachstum-bei-nachhaltigen-initiativen-301983195.htmlPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Frau Janine Vink / presse@kamera-express.de / +31 6 57 54 71 85.Original-Content von: Kamera Express, übermittelt durch news aktuell