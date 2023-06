Kamera-Autos von Google Street View fahren wieder durch Deutschland

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

HAMBURG (dpa-AFX) - Für neue Bilder in seinem Straßenpanorama-Dienst Street View schickt Google ab Donnerstag wieder Fahrzeuge mit Kameras durch deutsche Städte und Landkreise. Die Autos sollen bis in den Oktober unterwegs sein, wie Google ankündigte. Voraussichtlich ab Mitte Juli wird der Street-View-Dienst zunächst für die 20 Städte schrittweise aktualisiert, bei denen er bisher verfügbar war.

Bei Street View kann man aus Googles Kartendienst heraus fotografische Ansichten von Straßenzügen sehen und sich in ihnen auf dem Bildschirm fortbewegen.

In Deutschland wurde Street View Ende 2010 eingeführt. Die Aufnahmen dafür wurden bereits in den Jahren 2008 und 2009 gemacht. Damals machten relativ viele Menschen in Deutschland von ihrem Recht Gebrauch, die Ansicht der Gebäude, in denen sie wohnen, unkenntlich zu machen. Google aktualisierte Street View in Deutschland seitdem nicht, in anderen Ländern schon./so/DP/jha