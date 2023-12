Kamei Aktie: Das ist ein Hammer

Die Anleger-Stimmung bei Kamei ist laut einer Analyse der Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" geführt hat.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Kamei derzeit bei 1489,56 JPY verzeichnet. Dies führt zu der Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1654 JPY lag und somit einen Abstand von +11,04 Prozent aufgebaut hat. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 1540,76 JPY im Niveau, was einem positiven Signal von +7,35 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem Wert von 46,27 gilt die Kamei als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung haben zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" für Kamei geführt. Die Anzahl von Wortbeiträgen war mittelmäßig und es gab nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft.