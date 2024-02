Kamedaika Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Kameda Seika-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 53, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 39,47, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Sentiment und Buzz für die Kameda Seika-Aktie zeigen kaum Veränderungen in der Internet-Kommunikation der vergangenen Wochen. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Diskussionsstärke in den sozialen Medien, die in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen hat.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit nur wenigen neutralen Einstellungen. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kameda Seika-Aktie derzeit bei 4194,85 JPY, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum Aktienkurs selbst bei 4430 JPY beträgt +5,61 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 4129,1 JPY wird mit einer Differenz von +7,29 Prozent als "Gut"-Signal gewertet. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung für die Aktie der Kameda Seika.