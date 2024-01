Kambi tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Kambi liegt bei 71,43 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,44 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Gesamtbewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Kambi eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und an drei Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kambi daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Kambi derzeit auf 181,6 SEK, während der aktuelle Aktienkurs bei 161,1 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -11,29 Prozent beträgt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 162,44 SEK, was einen Abstand von -0,82 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen für Kambi deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls verringert, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.