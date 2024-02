Kambi Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Kambi von den meisten privaten Anlegern in sozialen Medien neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "neutral" einstufen.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf die Aktienbewertungen haben kann. Bei Kambi wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Kambi-Aktie liegt bei 14,52 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 11,28 SEK liegt, was einer Abweichung von -22,31 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Basis erhält die Kambi-Aktie eine "schlechte" Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine Abweichung von -12,01 Prozent, wodurch die Aktie ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Kambi somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "schlechtes" Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 72,34 und der RSI25 beläuft sich auf 75,15, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Kambi-Aktie aufgrund der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.