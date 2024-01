Kaman Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Kaman-Konzern wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt das Unternehmen mit einem aktuellen Wert von 25,74 unter dem Branchendurchschnitt von 31,36, was auf eine derzeitige Unterbewertung hinweist.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Schlusskurs der Kaman-Aktie von 23,19 USD sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (21,89 USD) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (21,42 USD) liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der RSI7 bei 85,16 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Kaman-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Kaman-Wertpapier in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Schließlich schüttet Kaman niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Die Differenz beträgt 12,86 Prozentpunkte (4,09 % gegenüber 16,95 %).

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Kaman-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird, mit einer Unterbewertung auf fundamentalen Kriterien, einer guten Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik, einer schlechten Bewertung im RSI-Bereich und einer weiteren schlechten Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.