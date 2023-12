Kaman Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Die Kaman-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,09 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,02 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Online-Kommunikation zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Kaman-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (+6,78 Prozent) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+14,82 Prozent) ab. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Kaman-Aktie, basierend auf verschiedenen Kriterien.