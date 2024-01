Kaman Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Kaman eine Performance von 17,74 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um 2314,88 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -2297,14 Prozent für Kaman führt. Der Durchschnittswert des Sektors "Industrie" lag bei 1387,86 Prozent Rendite, wobei Kaman 1370,11 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Kaman ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Kaman liegt bei 83,12 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Kaman daher in Bezug auf den RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der Aktie. Kaman hat in diesem Zusammenhang eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Gut" für Kaman in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Kaman derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, aufgrund einer Differenz von 12,86 Prozentpunkten (4,09 % gegenüber 16,95 %).

Insgesamt zeigt die Bewertung von Kaman in verschiedenen Kategorien eine gemischte Performance, die zu unterschiedlichen Einstufungen führt.