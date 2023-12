Kaman Aktie: Der Knaller!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Kaman in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Kaman unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Kaman derzeit bei 21,85 USD. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 24,11 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,34 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 20,89 USD erreicht. Dies entspricht einer Differenz von +15,41 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kaman aktuell 25. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 31. Daher ist Kaman aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kaman derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 12,86 Prozentpunkte (4,09 % gegenüber 16,96 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.