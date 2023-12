Kamakura Shinsho-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Kamakura Shinsho wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 76,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz, wobei Kamakura Shinsho auch hier als überkauft mit einem Wert von 70,67 eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier somit für beide Analysen ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Kamakura Shinsho in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung verliehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ergibt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Kamakura Shinsho ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Positive Diskussionen waren kaum zu verzeichnen, und größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Kamakura Shinsho-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 752,2 JPY. Der letzte Schlusskurs lag bei 530 JPY, was einer Abweichung von -29,54 Prozent entspricht und damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung, wobei der letzte Schlusskurs von 576,82 JPY ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Kamakura Shinsho-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Insgesamt ergibt sich somit für das Wertpapier eine überwiegend negative Bewertung, basierend auf verschiedenen Analysen und dem Anleger-Sentiment.