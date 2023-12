Kamakura Shinsho Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um die Überkauftheit oder Überverkaufttheit eines Titels einzuschätzen. Für Kamakura Shinsho wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kamakura Shinsho weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Kamakura Shinsho-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Einsichten zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt negative Meinungen über Kamakura Shinsho überwiegen. Dagegen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Kamakura Shinsho auf 746,54 JPY, während die Aktie selbst bei 494 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -33,83 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 573,54 JPY, was zu einem Abstand von -13,87 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.