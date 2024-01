Kamada Aktie: Der Knaller!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Kamada-Aktie stattgefunden. Dabei waren alle Bewertungen positiv, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führte. Im Durchschnitt ergab sich ein Kursziel von 11 USD, was ein Aufwärtspotential von 84,87 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Kamada derzeit bei 5,07 USD verläuft, was ebenfalls als positiv eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +14,64 Prozent, was wiederum ein "Gut"-Signal für die Aktie ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen häufiger diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Kamada-Aktie, sowohl in Bezug auf Analystenbewertungen, technische Analyse als auch Sentiment und RSI.