Kam Hing, tut es schon wieder!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kam Hing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,27 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,197 HKD liegt deutlich darunter, mit einer Abweichung von -27,04 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,25 HKD) weist eine Abweichung von -21,2 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Kam Hing-Aktie daher in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im fundamentalen Bereich ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Kam Hing weist hier einen Wert von 7,36 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,95 und daher als unterbewertet gilt. Auf dieser Basis wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Performance von -14,14 Prozent für Kam Hing in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich stiegen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,71 Prozent, was zu einer Underperformance von -18,85 Prozent für Kam Hing führt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite mit -2,04 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 12,09 Prozent entspricht. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kam Hing derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 6,03 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,03 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet.