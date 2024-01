Kam Hing Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen wurde verstärkt über die Aktie von Kam Hing in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kam Hing. Daher wird die allgemeine Einschätzung als neutral bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachtet man das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell steht der RSI-Wert für Kam Hing bei 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als schlechtes Signal zu werten ist. Dehnt man die relative Bewegung auf 25 Tage aus (RSI25), ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher die Einstufung als schlecht.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kam Hing-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -8,93 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs auf, was auf charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,27 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht und somit ebenfalls als schlecht eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in Bezug auf die einfache Charttechnik eine schlechte Bewertung.

Der Aktienkurs von Kam Hing erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,93 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") eine Unterperformance von 13,26 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Kam Hing mit einer Unterperformance von 27,65 Prozent deutlich zurück. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.