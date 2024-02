Kam Hing Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Kam Hing wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,36, was einem Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,95 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Kam Hing derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,21 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Kam Hing in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der letzten Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie derzeit -4,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -11,07 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.