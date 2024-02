Kam Hing Aktie: Einfach unglaublich

Der Text informiert über die Aktie von Kam Hing und bewertet sie anhand fundamentaler Kriterien, Dividendenrendite, technischer Analyse und Relative Strength Index (RSI).

Gemäß dem aktuellen KGV von 7,36 liegt die Aktie von Kam Hing unter dem Branchendurchschnitt von 30,44. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Kam Hing jedoch schlecht ab. Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt sie 6,22 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse ergibt eine gemischte Bewertung. Der Schlusskurs der Aktie von Kam Hing am letzten Handelstag lag bei 0,26 HKD, was einem Unterschied von -7,14 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts einen nahezu gleichen Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kam Hing für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Schließlich wird die Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der RSI-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage erweitert wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält die Aktie von Kam Hing eine "Gut"-Einstufung gemäß dem RSI.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Kam Hing-Aktie eine Mischung aus unterbewerteten fundamentale Kriterien, schlechter Dividendenrendite, gemischter technischer Analyse und einer insgesamt guten Einstufung gemäß des Relative Strength Index.