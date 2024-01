Kaltura Aktie: Keine Panik!

Die technische Analyse von Kaltura-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,86 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,76 USD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1,79 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird Kaltura basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für Kaltura-Aktien ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kaltura liegt bei 79,49, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Die Kommunikation über Kaltura in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

