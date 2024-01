Kaltura Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten zwei Wochen wurde Kaltura von privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Gesamtbewertung der Anlegerstimmung eine Einstufung als "neutral".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Kaltura liegt bei 70,97, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Für den RSI25, also den Zeitraum von 25 Tagen, beläuft sich der Wert auf 47,06, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kaltura-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,87 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,77 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -5,35 Prozent und führt zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der Wert bei 1,78 USD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "neutral"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Kaltura-Aktie sind 1 Einstufungen "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht", was zu einem durchschnittlichen "gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Kaltura vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 4 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 125,99 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,77 USD) steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "gut". Insgesamt erhält Kaltura von den Analysten somit ein "gut"-Rating.