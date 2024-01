Kaltura Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Kaltura-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,86 USD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 1,81 USD weicht somit um -2,69 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,8 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von nur +0,56 Prozent auf. Die Kaltura-Aktie erhält somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Kaltura-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist. Daher erhält das Unternehmen für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 51,72, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 46 die Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Kaltura untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.