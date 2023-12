Kaltura Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Diskussionen über Kaltura in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Kaltura angemessen bewertet ist.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Kaltura mit 1,99 USD derzeit um +12,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +6,42 Prozent. Somit bewerten wir die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut".

Analysten haben Kaltura in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Auf dieser Grundlage leiten wir eine langfristige Einstufung als "Gut" ab. Für die Aktie wird ein Kursziel von durchschnittlich 4 USD prognostiziert, was einer erwarteten Kursentwicklung von 101,01 Prozent entspricht. Auch hier ergibt sich die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für Kaltura einen Wert von 9,09 über 7 Tage und 29,41 über 25 Tage auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Aktie von Kaltura.