Kalo Gold Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum zu betrachten. Für die Kalo Gold Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 57. Somit wird die Aktie insgesamt als neutral eingestuft.

Die technische Analyse des Durchschnitts des Schlusskurses der Kalo Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage zeigt aktuell eine Abweichung von -60 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen ergibt sich jedoch ein neutraleres Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Kalo Gold in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird der Aktie heute eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer zugesprochen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Kalo Gold, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.