Kalo Gold Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kalo Gold als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage ergibt hingegen einen Wert von 75, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls eher neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung für Kalo Gold weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Schlusskurses am letzten Handelstag, der 60 Prozent niedriger lag als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Kalo Gold auf Basis des Relative Strength Index, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.