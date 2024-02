Kallo Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kallo-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für die Kallo-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Kallo-Aktie zeigt eine überwiegend negative Stimmung in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Kallo liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 91,45 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung gab. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Anlegerinteresse.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für die Kallo-Aktie basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der Dividendenpolitik und dem Anlegerinteresse in den sozialen Medien.