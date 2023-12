Kalleback Property Invest AB Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kalleback Property Invest-Aktie zeigt einen Wert von 11 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 38,16, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Bewertung für Kalleback Property Invest.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Kalleback Property Invest ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Kalleback Property Invest-Aktie (173 SEK) um 0,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (174,36 SEK) abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) (+4,64 Prozent Abweichung), was auch zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Kalleback Property Invest gab, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Kalleback Property Invest daher sowohl in der RSI-Bewertung als auch in der Anleger-Stimmung, technischen Analyse und Sentiment-Bewertung ein "Neutral"-Rating.