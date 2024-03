Kalleback Property Invest AB Aktie: Das ist die Höhe!

Die Kalleback Property Invest wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 171,12 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (187 SEK) um +9,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 174,23 SEK zeigt eine Abweichung von +7,33 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kalleback Property Invest zeigt sich insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Kalleback Property Invest liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 29,33 ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kalleback Property Invest festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge blieben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für dieses Kriterium führt.