Kalleback Property Invest AB Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Kalleback Property Invest liegt der RSI bei 42,86, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,58 und wird ebenfalls als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung beim Stimmungsbild der Kalleback Property Invest. Dies wird anhand von Diskussionen in sozialen Medien bewertet, die keine auffälligen Veränderungen in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder das Stimmungsbild zeigen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "neutral" Bewertung abgegeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um die Kalleback Property Invest, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von -2,53 Prozent und somit eine "neutral" Bewertung. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der eine Abweichung von +2,6 Prozent aufweist und ebenfalls als "neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Kalleback Property Invest also auch in der einfachen Charttechnik ein "neutral" Rating.