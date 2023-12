Kalleback Property Invest AB Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Kalleback Property Invest-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 174,29 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 171,5 SEK liegt, was einer Abweichung von -1,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 165,31 SEK, und der letzte Schlusskurs weicht um +3,74 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kalleback Property Invest-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 26, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Kalleback Property Invest. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass über Kalleback Property Invest unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungsanalyse der Marktteilnehmer in sozialen Medien zeigt, dass diese in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Kalleback Property Invest eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Kalleback Property Invest somit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.