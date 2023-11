Kalleback Property Invest AB Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der Wertebereich des RSI liegt zwischen 0 und 100. Für die Kalleback Property Invest liegt der RSI bei 56,52, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine Bewertung als "Neutral" wird daher vergeben. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, wobei der RSI für die Kalleback Property Invest bei 55 liegt, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist und daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Kalleback Property Invest in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich der Kalleback Property Invest gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Kalleback Property Invest mittlerweile auf 176,31 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 163,5 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -7,27 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 167,7 SEK, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kalleback Property Invest. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Kalleback Property Invest in Bezug auf den Relative Strength Index, das Sentiment und den Buzz sowie die technische Analyse als neutral bewertet wird.