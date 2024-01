Kalleback Property Invest AB Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Sentiments und des Buzzes bei Kalleback Property Invest. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab. Daher wird das Kriterium des Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Kalleback Property Invest für dieses Kriterium daher ein "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Kalleback Property Invest veröffentlicht. Auch die Diskussionen der vergangenen Tage haben sich hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Kalleback Property Invest-Aktie ein Durchschnitt von 173,56 SEK für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 166 SEK, was einer Abweichung von -4,36 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einer Abweichung von +0,51 Prozent nahezu keine Unterschiede zum letzten Schlusskurs, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Kalleback Property Invest für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kalleback Property Invest-Aktie liegt bei 73,91, was als überkauft betrachtet wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".