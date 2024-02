Kalleback Property Invest AB Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Kalleback Property Invest als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Dabei ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 30,77 und ein Wert für den RSI25 von 48,72, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Kalleback Property Invest ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Kalleback Property Invest aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine Neutral-Bewertung hin.

Insgesamt wird die Aktie der Kalleback Property Invest auf der Basis des Relative Strength Index, der Anleger-Stimmung und des Sentiments sowie der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.