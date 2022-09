Kalifornien verklagt Amazon wegen unfairer Preispolitik für Verkäufer

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

SEATTLE (dpa-AFX) - Der US-Bundesstaat Kalifornien verklagt den Einzelhandelsriesen Amazon Inc. (AMZN) mit der Begründung, das Unternehmen zwinge Drittanbieter dazu, sich den Richtlinien anzupassen, was zu künstlich geschaffenen höheren Preisen für die Verbraucher führe. Staatsanwalt Rob Bonta sagte am Mittwoch, dass die Kartellklage gegen Amazon Händlervereinbarungen, die Verkäufer davon abhält, niedrigere Preise auf anderen Websites und bekommen harte Strafen, wenn… Hier weiterlesen