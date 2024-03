Kalgoorlie Gold Mining Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Stimmung und der Buzz: Die Stimmungsänderungsrate und die Diskussionsintensität zeigen folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend verschlechtert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit, wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und hat an Aufmerksamkeit verloren. Deshalb wird das Unternehmen mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Anleger: In sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Gespräche über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kalgoorlie Gold Mining. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 42,86 Punkten, was bedeutet, dass die Kalgoorlie Gold Mining-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Kalgoorlie Gold Mining daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kalgoorlie Gold Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,03 AUD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,025 AUD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet (Unterschied -16,67 Prozent). Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 0,02 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+25 Prozent). Daher wird die Kalgoorlie Gold Mining-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.