Kalgoorlie Gold Mining Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Kalgoorlie Gold Mining liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher auch hier ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Kalgoorlie Gold Mining insgesamt eine "Neutral"-Bewertung gemäß dieser Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Kalgoorlie Gold Mining in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral, wie aus Auswertungen der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. Negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die charttechnische Entwicklung der Kalgoorlie Gold Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,03 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,022 AUD liegt, was einer Abweichung von -26,67 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine ähnliche negative Entwicklung, wodurch die Aktie auch hier als "Schlecht" bewertet wird.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kalgoorlie Gold Mining festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet, während die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Kalgoorlie Gold Mining daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.