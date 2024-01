Kaleido Biosciences Inc Aktie: Das liegt auf Eis

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Überwiegend wurden positive Themen diskutiert, an einem Tag jedoch überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Kaleido Biosciences. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend auch als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Kaleido Biosciences festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Kaleido Biosciences keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt für Kaleido Biosciences derzeit 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Kaleido Biosciences als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kaleido Biosciences-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 100, der ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.